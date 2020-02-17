Анастасия Волочкова выговорила Игорю Вдовину за то, что его дети учатся за границей на ее деньги

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17 февраля 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Волочкова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Артистка Анастасия Волочкова выговорила бывшему гражданскому мужу, отцу своей единственнй дочери Игорю Вдовину за то, что его дети учатся за границей на ее деньги. Волочкова напомнила о долге Вдовина.

По ее словам, Игорь Вдовин задолжал ей три миллиона долларов и до сих пор не отдал. Анастасия пригрозила бизнесмену судом.

Волочкова рассказала, что на ее деньги Вдовин содержит всех своих жен и возлюбленных и детей.

По сведениям балерины, дети бывшего гражданского мужа учатся за границей, а их с ним дочь Ариадна - в Москве. Благодаря Насте, школа у дочери хорошая.

Когда в жизни Анастасии Волочковой появился Игорь Вдовин, СМИ писали, что у него была супруга и трое детей.

Сейчас Вдовин живет с телеведущей Еленой Николаевой. По версии балерины, Игорь оплачивает роскошные апартаменты в центре Москвы ее деньгами.

Дочь Волочковой Ариша с недавнего времени поселилась у отца, почувствовав, что ей удобнее добираться до школы из центра города. Девочка подружилась с избранницей отца. По словам Елены Николаевой, к ним в гости приходят все дети и жены Игоря Вдовина, кроме Насти Волочковой.