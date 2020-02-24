Решетова показала трогательный семейный снимок со своими

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24 февраля 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Тимати и Анастасия Решетова с сыном, Instagram

Российская модель Анастасия Решетова, пожарившая рэперу Тимуру Юнусову (Тимати) три месяца назад сына Ратмира, поделилась с поклонниками семейным снимком. Так, девушка решила поздравить всех «настоящих» мужчин с Днем защитника Отечества.

«Я и мои защитники… С праздником всех настоящих Мужчин! Без вас мы никуда», - отметила девушка.

При этом подписчики заметили, что юный наследник очень похож на отца. Одна из поклонниц даже пошутила, что маленький Ратмир уже «с детства поднимает бровь, как батя». При этом пользователи порадовались за счастливую семью и присоединись к поздравлениям.

Ранее сообщалось, что Решетова рассказала историю, которая предшествовала выбору имени малыша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)23 Фев 2020 в 1:32 PST