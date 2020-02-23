Самбурская призналась, почему хочет уехать из России

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23 февраля 2020, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российская актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в социальной сети своей мечтой. Девушка призналась, что хотела бы покинуть Россию. Слова артистки пришлись по душе не всем.

Самбурская рассказала, что с радостью уехала бы из страны на полгода, потому что зимой в России "холод собачий". "Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется". Она призналась, что могла бы воплотить это в реальность, по еще не определилась с местом.

При этом не всем пользователям Сети понравился настрой девушки. К примеру, один из них обвинил актрису в том, что оплачивать подобный отпуск она будет не сама. "Ага, уехать и ничего не делать и ничем не заниматься, а деньги у богатенького Буратины взять, вот бы мне так жить. Я с вас балдею. Вам всем мозги нужно лечить", - написал комментатор. В ответ Самбурская посоветовала избавиться от стереотипов.