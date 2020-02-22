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Лера Кудрявцева опубликовала забавное видео, как ее дочка-умница Маша занимается с педагогом

, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Лера Кудрявцева опубликовала забавное видео, как ее дочка-умница Маша занимается с педагогом
Лера Кудрявцева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Пользователи сети восторгаются маленькой дочкой телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова. Полуторагодовалая Маша не только невероятно красивая девочка, но и умненькая. Лера периодически выкладывает фото и видеоролики, на которых запечатлена малышка.

Знаменитые родители уделяют много внимания развитию любимой дочери. У Машеньки есть свой педагог. Лена занимается с малышкой индивидуально. Девочка уже различает цвета и размеры предметов. На занятиях также развивается моторика ребенка.  "Мои хитрые щёки занимаются", - подписала видео мама Лера.

Подписчики Кудрявцевой в Инстаграм рассматривают новые видео и хвалят Машеньку и ее родителей: "Ну очень красивый ребенок", "Очаровашка", "Молодцы родители, занимаются девочкой".

В строгом платьице с белым воротником, сидящая за столиком Маша Макарова,  смотрится как маленькая школьница.

 
 
 
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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)21 Фев 2020 в 1:49 PST

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