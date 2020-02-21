Певица Рита Дакота планирует серьезно пересмотреть рацион двухлетней дочери

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21 февраля 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram ritadakota

Певица Рита Дакота внимательно следит за всем, что происходит в жизни ее маленькой дочки Мии. В том числе, и за питанием малышки. Какую диету нужно устроить для ребенка, артистка спросила у подписчиков в Instagram.

Уже два месяца Дакота находится на Бали, балуя поклонников яркими фотографиями с отпуска в соцсетях. Девушка проводит время насыщено – пляж, море, песок, прогулки. А сейчас Рита переключилась на свою наследницу. Звезда не на шутку обеспокоилась ее рационом. Она даже решила поинтересоваться у фолловеров, как следует кормить Мию.

"Вы даете вашим деткам (2-3 года) сладкое? Поделитесь, пожалуйста, мнением, ограничивать ли ребенка. На днях беру консультацию психолога детского топового и диетолога", – написала молодая мама в публикации.

Мнения в комментариях разделились, но все же многие посоветовали сначала обратиться к специалистам, поскольку для каждого диета может быть индивидуальной.

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