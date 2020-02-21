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Певица Корнелия Манго рассказала о своей госпитализации

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Корнелия Манго рассказала о своей госпитализации
Фото из соцсетей, Instagram korneliamango

Участница «Фабрики звёзд-7» Корнелия Манго рассказала в nstagram о своей госпитализации. Певица сообщила, что попала в больницу из-за отравления.

«Благодарю каждого, кто переживал и желал здоровья! Я уже дома! Теперь я точно знаю что отравление и диабет вещи не совместимые поэтому меня увезли на скорой, а не оставили дома отлёживаться», - поделилась артистка.

Известно: девушка уже много лет живет с сахарным диабетом, это усугубило ситуацию. У Корнелии держалась температура и высокий сахар, поэтому она оказалась в медицинском учреждении. Но все закончилось благополучно!

Фолловеры не остались в стороне и пожелали любимой исполнительнице крепкого здоровья.

Ранее певец Сосо Павлиашвили признался, какой совет по здоровью ему дал его коллега Григорий Лепс. 

 
 
 
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Благодарю каждого кто переживал и желал здоровья ! ⠀ Я уже дома ! Теперь я точно знаю что отравление и диабет вещи не совместимые поэтому меня увезли на скорой , а не оставили дома отлёживаться , а ещё из за температуры и из за отравления у меня был высоковатый сахар несмотря на то что я почти сутки не ела , только в больнице стало легче , самое обидное что Сенсор на помпе все время врал , я проверяла сахар крови каждые 2 часа глюкометром @satelliteonline так как только он давал четкую картину какой на самом деле сахар Например сенсор на помпе пишет 15 а я проверяю глюкометром, а там 3,5 так что в экстренных ситуациях нужно всегда проверять сахар по 100раз на день ! Ещё раз ребята вы у меня самые самые правда ,❤️ ваши пожелания рекомендации запомнила навсегда , теперь никакой малосольной рыбы , а если кушать то только в первые 2 дня ! #корнелияманго #диабет #отравление #satellite #diabetes #глюкометр

Публикация от Корнелия Манго (@korneliamango) 19 Фев 2020 в 7:29 PST

ЕЧ

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