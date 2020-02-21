Певица Корнелия Манго рассказала о своей госпитализации

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21 февраля 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram korneliamango

Участница «Фабрики звёзд-7» Корнелия Манго рассказала в nstagram о своей госпитализации. Певица сообщила, что попала в больницу из-за отравления.

«Благодарю каждого, кто переживал и желал здоровья! Я уже дома! Теперь я точно знаю что отравление и диабет вещи не совместимые поэтому меня увезли на скорой, а не оставили дома отлёживаться», - поделилась артистка.

Известно: девушка уже много лет живет с сахарным диабетом, это усугубило ситуацию. У Корнелии держалась температура и высокий сахар, поэтому она оказалась в медицинском учреждении. Но все закончилось благополучно!

Фолловеры не остались в стороне и пожелали любимой исполнительнице крепкого здоровья.

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