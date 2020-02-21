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Сосо Павлиашвили признался, какой совет по здоровью ему дал Григорий Лепс

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Сосо Павлиашвили признался, какой совет по здоровью ему дал Григорий Лепс
Лепс и Павлиашвили, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Певец Сосо Павлиашвили признался, какой совет по здоровью ему дал его коллега Григорий Лепс. Артист принял участие в программе Елены Малышевой о здоровье.  У 55-летнего Павлиашвли, как и у Лепса, красавица-жена и двое несовершеннолетних детей.

Он следит за своим  здоровьем, проходит обследования, сдает анализы, посещает врачей. В этом Павлиашвили помогает супруга, мама их двух дочерей Ирина.  А Григорий Лепс однажды дал совет певцу, которого Сосо всегда придерживается во время гастролей.

Супруга Павлиашвили задала вопрос врачам, как держать под контролем состояние крови.  Сосо вспомнил, что Лепс научил его после поездки, особенно после длительного перелета на самолете, придти в отель, оставить вещи, а самому сразу выходить из номера на  прогулку, пройти пешком какое-то расстояние. 

По словам Павлиашвили, так он теперь и делает. После полета выходит на улицу и шагает, чтобы разогнать кровь.
Доктора посоветовали людям, которым приходится много летать на самолетах, пить достаточное количество воды, чтобы кровь разжижалась. И еще во время полета желательно шевелить ногами, не сидеть неподвижно. Движение - жизнь.

 
 
 
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Публикация от Сосо Павлиашвили (@soso_pavliashvili_official)18 Фев 2020 в 4:32 PST

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