Екатерина Андреева рассказала, как худеет за 4 дня

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21 февраля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Екатерина Андреева, Anatoly Lomohov/Russian Look

Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева, которая в 58 лет является обладательницей стройной и подтянутой фигуры, рассказала, к какому методу прибегает, когда ей надо похудеть за 3-4 дня.

Екатерина сообщила журналистам, что делает себе разгрузочные дни на овощных соках, разбавленных водой, если появляется лишний вес. По словам телеведущей, для нее этот способ является действенным и помогает избавиться от лишней воды и килограммов.

Андреева призналась, что питается разнообразно, но не употребляет сахар, колбасы, сосиски, сардельки, полуфабрикаты, консервы, торты, конфеты и пирожные. Также Екатерина не пьет кофе, газировку, свежевыжатые соки и алкоголь и не заправляет еду майонезом или кетчупом.