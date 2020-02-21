Екатерина Андреева рассказала, как худеет за 4 дня

Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева, которая в 58 лет является обладательницей стройной и подтянутой фигуры, рассказала, к какому методу прибегает, когда ей надо похудеть за 3-4 дня.
Екатерина сообщила журналистам, что делает себе разгрузочные дни на овощных соках, разбавленных водой, если появляется лишний вес. По словам телеведущей, для нее этот способ является действенным и помогает избавиться от лишней воды и килограммов.
Андреева призналась, что питается разнообразно, но не употребляет сахар, колбасы, сосиски, сардельки, полуфабрикаты, консервы, торты, конфеты и пирожные. Также Екатерина не пьет кофе, газировку, свежевыжатые соки и алкоголь и не заправляет еду майонезом или кетчупом.