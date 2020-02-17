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Юлия Меньшова раскрыла свой личный опыт, как сохраняет стройную фигуру и не поправляется

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Юлия Меньшова раскрыла свой личный опыт, как сохраняет стройную фигуру и не поправляется
Юлия Меньшова, vk.com/julia_menshova_fan

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскрыла свой личный опыт, как сохраняет стройную фигуру и не поправляется. Юлия Меньшова радует пользователей сетей, размещая в Инстаграм фото в красивых платьях.

В платьях особенно заметна тонкая талия 50-летней телезвезды.

 
 
 
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Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)16 Фев 2020 в 6:28 PST

Оказалось, Меньшова спортом не занимается, но не поправляется благодаря своему режиму питания.  Она запомнила легендарную заповедь "не жрать". Когда-то так говорила балерина Майя Плисецкая.

Юлия Меньшова, придерживаясь правила "не жрать", ест только один раз в день.  Актриса знает, что многие диетологи советуют дробное питание, но сама ест один раз в день - в середине дня или вечером. Советов актриса не дает, так как у каждого человека разное здоровье и разный метаболизм.  Про себя рассказала: "Привыкла так давно. Но никому не советую и не навязываю. У всех людей разное здоровье и разный метаболизм. Мне удобнее так".

Надо заметить, мама Юлии известная актриса Вера Алентова тоже отличается стройной фигурой. Похож стиль одежды мамы взрослой дочери.  Многим фолловерам нравятся платья, которые носит Юлия Меньшова.

 
 
 
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Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)13 Фев 2020 в 1:52 PST

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