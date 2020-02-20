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Звезда "Гарри Поттера" рассказала о борьбе с онкологией

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Звезда
стоп-кадр из фильма о Гарри Поттере

Британская актриса и романистка, известная по роли Молли Уизли в экранизации "Гарри Поттера", призналась, что больна раком. В эфире BBC она отметила, что болезнь уже дошла до третьей стадии.

Врачи нашли у "мамы Рона Уизли" две опухоли в толстой кишке. Джули Уолтерс призналась, что впервые узнала о своей болезни 18 месяцев назад. По ее словам, тогда она подумала, что медики допустили какую-то ошибку.

Уолтерс была на съемках фильма "Таинственный сад", когда с ней связались врачи по поводу результатов ее обследования. Данный фильм может оказаться ее последней работой, хоть она и не планирует уходить на пенсию.

"Я не говорю, что никогда больше не буду сниматься. Но я совершенно точно не думаю, что смогу участвовать в фильмах, которые требуют от актера работы по шесть дней в неделю с пяти утра до семи вечера", - отметила британка.

Ранее, как сообщали АН, стало известно, о чем будет новый фильм о Гарри Поттере. Согласно последней информации, поклонников мира магов, созданного Джоан Роулинг, ждет захватывающее продолжение фэнтези-истории.

АС

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