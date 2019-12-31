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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

Стало известно, о чем может быть новый фильм про волшебника Гарри Поттера

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: We got this covered

Стало известно, о чем может быть новый фильм про волшебника Гарри Поттера
кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня", Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net
Журналисты выяснили, о чем будет новый фильм о Гарри Поттере. Согласно последней информации, поклонников мира магов, созданного Джоан Роулинг, ждет захватывающее продолжение фэнтези-истории.
 
Предполагается, что сюжет новой картины будет основан на событиях, которые произойдут 20 лет спустя после окончания войны за Хогвартс. Большая часть оригинального актерского состава вернется в фильм. Кроме того, создатели добавят новые сюжетные линии.
 
Одним из центральных персонажей сиквела станет дочь злого волшебника Волан-де-Морта. Более того, фильм положит начало целому сериалу, сюжет которого будет сосредоточен на сыне Гарри Поттера Альбусе Северусе.
ЕТ

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