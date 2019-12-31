Стало известно, о чем может быть новый фильм про волшебника Гарри Поттера

Журналисты выяснили, о чем будет новый фильм о Гарри Поттере. Согласно последней информации, поклонников мира магов, созданного Джоан Роулинг, ждет захватывающее продолжение фэнтези-истории.

Предполагается, что сюжет новой картины будет основан на событиях, которые произойдут 20 лет спустя после окончания войны за Хогвартс. Большая часть оригинального актерского состава вернется в фильм. Кроме того, создатели добавят новые сюжетные линии.

Одним из центральных персонажей сиквела станет дочь злого волшебника Волан-де-Морта. Более того, фильм положит начало целому сериалу, сюжет которого будет сосредоточен на сыне Гарри Поттера Альбусе Северусе.