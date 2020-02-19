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Журналисты: Дженнифер Лопес попросила Меган Маркл стать ее подружкой невесты

, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Журналисты: Дженнифер Лопес попросила Меган Маркл стать ее подружкой невесты
герцогиня Меган, PPE/face to face

Журналисты утверждают, что всемирно известная актриса и певица Дженнифер Лопес попросила герцогиню Сассекскую Меган стать ее подружкой невесты. Джей Ло грядущим летом выйдет замуж за Алекса Родригеса.

Лопес и Маркл якобы недавно встретились на саммите в Майами, который организовал американский финансовый холдинг JPMorgan. Женщины, по словам источников, невероятно быстро нашли общий язык и даже подружились.

Дженнифер, как утверждают представители СМИ, предложила Меган стать подружкой невесты. Жена принца Гарри была удивлена, но заметила, что для нее это будет большая честь.

Бракосочетание Лопес и Родригеса состоится в Доминиканской Республике, где вырос жених.

ЕТ

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