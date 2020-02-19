Журналисты: Дженнифер Лопес попросила Меган Маркл стать ее подружкой невесты

Журналисты утверждают, что всемирно известная актриса и певица Дженнифер Лопес попросила герцогиню Сассекскую Меган стать ее подружкой невесты. Джей Ло грядущим летом выйдет замуж за Алекса Родригеса.

Лопес и Маркл якобы недавно встретились на саммите в Майами, который организовал американский финансовый холдинг JPMorgan. Женщины, по словам источников, невероятно быстро нашли общий язык и даже подружились.

Дженнифер, как утверждают представители СМИ, предложила Меган стать подружкой невесты. Жена принца Гарри была удивлена, но заметила, что для нее это будет большая честь.

Бракосочетание Лопес и Родригеса состоится в Доминиканской Республике, где вырос жених.