СМИ: королева запретила принцу Гарри и герцогине Меган регистрировать бренд Sussex Royal

Журналисты утверждают, что королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарри и его супруге Меган использовать свое положение в качестве торговой марки и работать под брендом Sussex Royal.

Герцог и герцогиня Сассекские, которые ранее отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи и приняли решение стать финансово независимыми, надеялись, что смогут заработать на собственном имени. Супруги планировали создать благотворительный фонд, а также выпускать различные товары под торговой маркой Sussex Royal.

Елизавета II, однако, согласно информации источников, не желает, чтобы Гарри и Меган использовали в своей деятельности слово "королевский". Пока не сообщается, действительно ли глава семьи монархов заняла столь жесткую позицию.