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СМИ: королева запретила принцу Гарри и герцогине Меган регистрировать бренд Sussex Royal

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

СМИ: королева запретила принцу Гарри и герцогине Меган регистрировать бренд Sussex Royal
герцогиня Меган и принц Гарри, I-Images/ZUMAPRESS.com

Журналисты утверждают, что королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарри и его супруге Меган использовать свое положение в качестве торговой марки и работать под брендом Sussex Royal.

Герцог и герцогиня Сассекские, которые ранее отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи и приняли решение стать финансово независимыми, надеялись, что смогут заработать на собственном имени. Супруги планировали создать благотворительный фонд, а также выпускать различные товары под торговой маркой Sussex Royal.

Елизавета II, однако, согласно информации источников, не желает, чтобы Гарри и Меган использовали в своей деятельности слово "королевский". Пока не сообщается, действительно ли глава семьи монархов заняла столь жесткую позицию.

ЕТ

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