В британской королевской семье грядет очередной развод

В британской королевской семье объявили об очередном разводе. Согласно последней информации инсайдеров, на сей раз расторгнуть брак со своей супругой решил племянник Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс.

8 октября 1993 года мужчина женился на Серене Стэнхоуп, которая подарила ему двоих детей – Чарльза и Маргарет. Оказалось, что пара приняла решение расстаться после 27 лет брака. О причинах развода в настоящий момент не сообщается.

Напомним, на прошлой неделе старший внук королевы Питер Филлипс объявил, что разводится со своей женой Отэм после 12 лет брака.