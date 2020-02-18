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В британской королевской семье грядет очередной развод

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

В британской королевской семье грядет очередной развод
королева Великобритании Елизавета II, Paul Marriott via www.imago-imag/www.imago-images.de

В британской королевской семье объявили об очередном разводе. Согласно последней информации инсайдеров, на сей раз расторгнуть брак со своей супругой решил племянник Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс. 

8 октября 1993 года мужчина женился на Серене Стэнхоуп, которая подарила ему двоих детей – Чарльза и Маргарет. Оказалось, что пара приняла решение расстаться после 27 лет брака. О причинах развода в настоящий момент не сообщается.

Напомним, на прошлой неделе старший внук королевы Питер Филлипс объявил, что разводится со своей женой Отэм после 12 лет брака. 

ЕТ

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