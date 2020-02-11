Источник: старший внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака

Источник сообщает, что старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс расстроил бабушку. Согласно некоторым данным, его жена Отем разводится с ним после двенадцати лет брака.

Инсайдер уверяет, что 42-летний Питер был опустошен, узнав о решении жены. Не исключено, что Отем после расставания переедет жить в Канаду, где выросла. Более того, женщина может увезти с собой двоих детей – 9-летнюю Саванну и 7-летнюю Айлу.

Журналисты не исключают, что Отем решилась на столь отчаянный шаг, вдохновленная примером герцогини Меган и принца Гарри, которые недавно отреклись от королевских обязанностей и обосновались в Канаде.