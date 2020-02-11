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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Источник: старший внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Источник: старший внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
королева Великобритании Елизавета II, Paul Marriott via www.imago-imag/www.imago-images.de

Источник сообщает, что старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс расстроил бабушку. Согласно некоторым данным, его жена Отем разводится с ним после двенадцати лет брака.

Инсайдер уверяет, что 42-летний Питер был опустошен, узнав о решении жены. Не исключено, что Отем после расставания переедет жить в Канаду, где выросла. Более того, женщина может увезти с собой двоих детей – 9-летнюю Саванну и 7-летнюю Айлу.

Журналисты не исключают, что Отем решилась на столь отчаянный шаг, вдохновленная примером герцогини Меган и принца Гарри, которые недавно отреклись от королевских обязанностей и обосновались в Канаде.

ЕТ

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