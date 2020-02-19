В тур отправляется голограмма покойной певицы Уитни Хьюстон

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19 февраля 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Hollywood reporter

Уитни Хьюстон, Graham Whitby-Allstar-Allstar/ZUMAPRESS.com

Стало известно, что в тур отправляется голограмма певицы Уитни Хьюстон, которая ушла из жизни 11 февраля 2012 года. Согласно последней информации журналистов, в ближайшие дни он стартует в Европе.

Подчеркивается, что турне начнется 25 февраля и продлится до апреля. Впоследствии голограмма "поедет" в США.

Пэт Хьюстон, которая является невесткой покойной певицы и ее бывшим менеджером, сообщила, что настало "самое подходящее время" для такого рода "гастролей". Она также заметила, что шоу будет полностью выдержано в духе Уитни Хьюстон.