Дочь певицы Валерии призналась, что ее настоящее имя не Анна

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19 февраля 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Шульгина, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь знаменитой певицы Валерии призналась, что всю жизнь скрывала свое настоящее имя от общественности. Молодая женщина во всех источниках записана как Анна Шульгина, но, как выяснилось, ее зовут иначе.

Дочь Валерии сейчас развивает свою музыкальную карьеру под именем SHENA. Оказалось, что Шена – это и есть реальное имя девушки. Под именем Анна ее окрестили в детстве, но в свидетельстве о рождении ее зовут именно Шеной.

Поклонники не верят Анне и рассчитывают на то, что Шульгина предоставит доказательства и публично покажет паспорт или какой-нибудь другой документ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SHENA? (@shena_music)18 Фев 2020 в 5:56 PST