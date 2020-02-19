Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Дочь певицы Валерии призналась, что ее настоящее имя не Анна

, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь певицы Валерии призналась, что ее настоящее имя не Анна
Анна Шульгина, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь знаменитой певицы Валерии призналась, что всю жизнь скрывала свое настоящее имя от общественности. Молодая женщина во всех источниках записана как Анна Шульгина, но, как выяснилось, ее зовут иначе.

Дочь Валерии сейчас развивает свою музыкальную карьеру под именем SHENA. Оказалось, что Шена – это и есть реальное имя девушки. Под именем Анна ее окрестили в детстве, но в свидетельстве о рождении ее зовут именно Шеной.

Поклонники не верят Анне и рассчитывают на то, что Шульгина предоставит доказательства и публично покажет паспорт или какой-нибудь другой документ.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SHENA? (@shena_music)18 Фев 2020 в 5:56 PST

ЕТ

//картина дня

Политика

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. По данному вопросу высказался некоторое время назад киевский эксперт Руслан Бортник.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили…

//новости ан

//новости ан

Комитет ГД по госстроительству и законодательству в среду отклонил поправку депутатов фракции ЛДПР, которые предложили заменить слово "Президент" на "Верховный Правитель"…

В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций, участвовавших в махинациях по нацпроекту. Среди задержанных – 2 управленца…

//новости ан

Павел Прилучный снимается в новом фильме. И чтобы соответствовать образу, российскому актеру катастрофически необходимо сбросить лишний вес, что дается ему с большим…

//новости ан

Актриса Елена Сафонова написала открытое письмо президенту России. Поводом для обращения к Путину послужила ужасающая ситуация с защитой животных в современной России…

//новости ан

//новости ан

Владимир Гайич – один из самых титулованных сербских самбистов. На его счету серебро чемпионата Европы по самбо и бронза Европейских игр. Он успевает совмещать тренерскую…

//новости ан