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Бывший муж Эвелины Бледанс женился и снова стал отцом

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Бывший муж Эвелины Бледанс женился и снова стал отцом
Эвелина Бледанс, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший муж знаменитой актрисы Эвелины Бледанс удивил поклонников серьезными переменами в жизни. Александр Семин, согласно последним данным, женился на своей возлюбленной Марине Ментусовой и стал отцом.

Счастливый папа поделился снимками с новорожденной девочкой, которую было решено назвать Верой.

Пока не сообщается, познакомился ли сын Эвелины и Александра Семен с младшей сестрой. Бледанс пока публично не поздравила экс-супруга с пополнением в его новой семье, но, вероятнее всего, она сделала это лично. Известно, что женщина и мужчина после расставания смогли сохранить хорошие отношения.

ЕТ

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