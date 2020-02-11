Эвелина Бледанс призналась, что едва не

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11 февраля 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Эвелина Бледанс, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что хотела "придушить" 27-летнюю блогершу Диану Закутнюю, которая пожелала смерти мешавшему ей ребенку-инвалиду в аквапарке в Нефтеюганске.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Бледанс рассказала о своей встрече в рамках телешоу с девушкой-блогером, которая выступила с призывом избавляться от детей-инвалидов. Эвелина заявила, что с трудом держала себя в руках, находясь рядом с гостьей программы.

Актриса на протяжении всей передачи пыталась понять, почему Закутняя так относится к детям с особенностями развития – блогерша осталась при своем мнении, ее никто не смог переубедить. Более того, Бледанс после программы подошла к девушке, чтобы поговорить с ней лично, однако ее мать поспешила увести дочь от знаменитой артистки. Эвелина убеждена, что блогерша является адекватным человеком, а все проблемы возникли из-за воспитания – ей не объяснили, что нельзя ненавидеть весь мир и обижать слабых.

Напомним, Бледанс сама воспитывает семилетнего "солнечного" сына Семена.