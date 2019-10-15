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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками радостью за своего сына

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками радостью за своего сына
Эвелина Бледанс, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками радостью за своего восьмилетнего сына Семена.
Бледанс опубликовала в Instagram фото и видео и написала, что Семен преодолел фобию.

Эвелина Бледанс показала идеальную фигуру в модном бикини

Эвелина Бледанс показала идеальную фигуру в модном бикини

По словам Эвелины, ее младший сын боялся воды примерно с года. Как ни пыталась она научить ребенка плавать в море или бассейне, Сема не мог преодолеть страх. Эвелине повезло, она нашла тренера, который быстро смог научить Семена преодолевать страх и проплыть большое расстояние в бассейне.

"Друзья, я счастлива! Я готова совершать самые безумные поступки от счастья! Семен проплыл весь большой бассейн! Сам! Я даже не мечтала, что это произойдет так быстро. Я от души благодарю тренера, который за несколько тренировок избавил Семена от страха воды", — написала Эвелина Бледанс в соцсети.

Эвелина Бледанс воспитывает "солнечного" сына. Фолловеры считают, что у Семена самая лучшая мама.

 
 
 
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Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans)12 Окт 2019 в 3:20 PDT

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