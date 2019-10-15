Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками радостью за своего сына

Актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками радостью за своего восьмилетнего сына Семена.
Бледанс опубликовала в Instagram фото и видео и написала, что Семен преодолел фобию.
По словам Эвелины, ее младший сын боялся воды примерно с года. Как ни пыталась она научить ребенка плавать в море или бассейне, Сема не мог преодолеть страх. Эвелине повезло, она нашла тренера, который быстро смог научить Семена преодолевать страх и проплыть большое расстояние в бассейне.
"Друзья, я счастлива! Я готова совершать самые безумные поступки от счастья! Семен проплыл весь большой бассейн! Сам! Я даже не мечтала, что это произойдет так быстро. Я от души благодарю тренера, который за несколько тренировок избавил Семена от страха воды", — написала Эвелина Бледанс в соцсети.
Эвелина Бледанс воспитывает "солнечного" сына. Фолловеры считают, что у Семена самая лучшая мама.
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