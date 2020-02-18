Якубович раскрыл подробности госпитализации Диброва

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18 февраля 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Леонид Якубович, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный российский телеведущий Леонид Якубович рассказал о неприятной ситуации, которая произошла в кинотеатре «Октябрь» с его коллегой Дмитрием Дибровым. Отмечается, что попавший в больницу шоумен, в первую очередь, поблагодарил его за своевременную помощь, сообщает kp.ru.

«- Леонид Аркадьевич, нам Дмитрий сказал, вы его спасли.

- Да ладно, да бросьте вы ребята! Никто никого не спасал.

- Вы же позвонили в «скорую», Елене Малышевой…

- Послушайте, рядовой случай, все в порядке. Ничего особенного не произошло», - говорится в издании.

При этом Якубович отметил, что Дибров преувеличивает его заслуги в 100 раз. По его словам, в такие моменты просто нужно действовать, а не паниковать. Он добавил, что телеведущего спасла «скорая».

Ранее супруга Дмитрия Диброва Полина рассказала о состоянии знаменитости и призвала за него не беспокоиться.