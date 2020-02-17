В Москве срочно госпитализировали Дмитрия Диброва

В понедельник, 17 февраля, в Москве экстренно госпитализировали знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва. Известно, что знаменитость потерял сознание в кинотеатре «Октябрь» и ему вызвали машину «скорой помощи».
Сейчас телеведущий находится в Боткинской больнице.
"Да, госпитализировали. Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто так бывает с людьми. Ничего серьёзного", - сообщил, комментируя свое состояние, Дибров.
По его словам, ему сделали МРТ и кардиограмму, но у него все в порядке. Наверное, старость, отметил телеведущий.
При этом в СМИ появилась информация, что у него случился приступ эпилепсии. Однако диагноз не подтвердился, уточнил представитель Табриз Шахиди.
Ранее сообщалось, что народная артистка СССР Инна Чурикова находится в клинике. Однако раскрывать подробн6ости журналистам актриса не стала.