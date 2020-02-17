В Москве срочно госпитализировали Дмитрия Диброва

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17 февраля 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Дмитрий Дибров, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

В понедельник, 17 февраля, в Москве экстренно госпитализировали знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва. Известно, что знаменитость потерял сознание в кинотеатре «Октябрь» и ему вызвали машину «скорой помощи».

Сейчас телеведущий находится в Боткинской больнице.

"Да, госпитализировали. Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто так бывает с людьми. Ничего серьёзного", - сообщил, комментируя свое состояние, Дибров.

По его словам, ему сделали МРТ и кардиограмму, но у него все в порядке. Наверное, старость, отметил телеведущий.

При этом в СМИ появилась информация, что у него случился приступ эпилепсии. Однако диагноз не подтвердился, уточнил представитель Табриз Шахиди.

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР Инна Чурикова находится в клинике. Однако раскрывать подробн6ости журналистам актриса не стала.