Все новости >>

//Культура 13+

Актриса Инна Чурикова находится в больнице

, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Актриса Инна Чурикова находится в больнице
Фото: Инна Чурикова, Natalia Shakhanova/globallookpress.com

Известная российская актриса, Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в больнице. По ее словам, у неё сейчас нет времени разговаривать с журналистами. Однако чувствует себя 76-летняя знаменитость нормально.

«Я просто не могу с вами разговаривать… Я в клинике», - кратко ответила актриса.

При этом пока неизвестно, проходит ли Чурикова плановое обследование, или была срочно госпитализирована. Кроме того, не уточняется, в какой именно больнице сейчас пребывает актриса.

Напомним, что Инна Чурикова известна по таким фильмам, как «Морозко», «Неуловимые мстители», «Ширли-мырли» и др. популярным кинокартинам. Актриса играет в театре. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Читайте также, как 80-летняя актриса Галина Польских восхитила преданных поклонников своей внешностью.

БА

//картина дня

Общество

Наталья Поклонская считает Майдан международным преступлением против Украины

Наталья Поклонская считает Майдан международным преступлением против Украины

«Мы имеем дело с хорошо спланированным международным преступлением против Украины. На заклание отправили целую страну», – написала на своей странице в соцсети депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна акция) будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния.

Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Директор российского исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер его пенсионных выплат. По его словам, знаменитый исполнитель из тех людей, которые «ни на…

//новости ан

В Подмосковье полицейские накрыли нарколабораторию. Каково же было удивление сотрудников отдела по борьбе с распространением наркотиков, когда выяснилось, что хозяин…

//новости ан

В Омской области за просроченными продуктами выстраиваются очереди. «Ярмарку неслыханной щедрости» организуют местные бизнесмены, которые продают все, что не удалось…

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подарки взятками не считает, а борьба с коррупцией чиновника пугает больше, чем сама коррупция."А что страшнее самой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан