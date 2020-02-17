Актриса Инна Чурикова находится в больнице

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17 февраля 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: Инна Чурикова, Natalia Shakhanova/globallookpress.com

Известная российская актриса, Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в больнице. По ее словам, у неё сейчас нет времени разговаривать с журналистами. Однако чувствует себя 76-летняя знаменитость нормально.

«Я просто не могу с вами разговаривать… Я в клинике», - кратко ответила актриса.

При этом пока неизвестно, проходит ли Чурикова плановое обследование, или была срочно госпитализирована. Кроме того, не уточняется, в какой именно больнице сейчас пребывает актриса.

Напомним, что Инна Чурикова известна по таким фильмам, как «Морозко», «Неуловимые мстители», «Ширли-мырли» и др. популярным кинокартинам. Актриса играет в театре. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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