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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Культура 13+

80-летняя Галина Польских восхитила поклонников своей внешностью на новом снимке

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

80-летняя Галина Польских восхитила поклонников своей внешностью на новом снимке
актриса Галина Польских, Russian Look

80-летняя актриса Галина Польских восхитила преданных поклонников своей внешностью. Новую фотографию со звездой опубликовал накануне в социальной сети Instagram ее коллега – артист Владимир Сычев.

На снимке, сделанном на съемочной площадке, можно увидеть Сычева с усами и гитарой, а также Польских. Актриса, сидящая на заднем плане, одета в лиловый свитер, клетчатые брюки и нежно-розовый шарф – все эти вещи подчеркивают красоту женщины. Многие обратили внимание на гладкую кожу Галины Польских, ее изысканный макияж и тщательно уложенные волосы.

Пользователи сети отметили, что актриса очень молодо выглядит и способна дать фору даже женщинам, которые моложе нее на полвека.

 

 
 
 
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Публикация от Владимир Сычев (@vladimirsychev)11 Фев 2020 в 9:07 PST

ЕТ

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