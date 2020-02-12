80-летняя Галина Польских восхитила поклонников своей внешностью на новом снимке

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12 февраля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Галина Польских, Russian Look

80-летняя актриса Галина Польских восхитила преданных поклонников своей внешностью. Новую фотографию со звездой опубликовал накануне в социальной сети Instagram ее коллега – артист Владимир Сычев.

На снимке, сделанном на съемочной площадке, можно увидеть Сычева с усами и гитарой, а также Польских. Актриса, сидящая на заднем плане, одета в лиловый свитер, клетчатые брюки и нежно-розовый шарф – все эти вещи подчеркивают красоту женщины. Многие обратили внимание на гладкую кожу Галины Польских, ее изысканный макияж и тщательно уложенные волосы.

Пользователи сети отметили, что актриса очень молодо выглядит и способна дать фору даже женщинам, которые моложе нее на полвека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Сычев (@vladimirsychev)11 Фев 2020 в 9:07 PST