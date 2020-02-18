Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Супруга Дмитрия Диброва рассказала о его состоянии

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Супруга Дмитрия Диброва рассказала о его состоянии
Дмитрий и Полина Дибровы, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Супруга знаменитого российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала о состоянии мужа. В минувший понедельник, 17 февраля, мужчине стало плохо, вследствие чего он попал в больницу.

Полина Диброва подчеркнула, что у ее супруга все хорошо. Женщина заметила, что Дмитрий человек крепкий и сильный, а такие моменты случаются со всеми. Она призвала друзей и поклонников Диброва не волноваться и отметила, что заботится о супруге.

Напомним, неожиданный приступ у телеведущего случился в кинотеатре "Октябрь". Дмитрия Диброва отвезли в Боткинскую больницу. Впоследствии мужчина заявил, что каждый, кому исполнилось 60 лет, "имеет право на обморок".

ЕТ

//картина дня

Политика

В ГД предложили закрепить в Конституции РФ запрет на аборты и

В ГД предложили закрепить в Конституции РФ запрет на аборты и "право ребенка на специальную охрану и заботу"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ запрет на аборты. Он считает, что человек становится человеком только в момент «зарождения жизни».

Стала известна информация о «резкой активизации» Вооруженных сил Украины на луганском фронте. Об этом говорится в заметке, размещенной во вторник утром на страницах отечественных интернет-СМИ.

Стала известна информация о «резкой активизации» Вооруженных сил Украины на луганском фронте. Об этом говорится…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

17 февраля 2020 г. на территории Кронштадтского форта «Великий князь Константин» под Петербургом, начался первый день съемок полнометражного художественного фильма «ФАУ…

//новости ан