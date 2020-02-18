Супруга Дмитрия Диброва рассказала о его состоянии

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18 февраля 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Дмитрий и Полина Дибровы, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Супруга знаменитого российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала о состоянии мужа. В минувший понедельник, 17 февраля, мужчине стало плохо, вследствие чего он попал в больницу.

Полина Диброва подчеркнула, что у ее супруга все хорошо. Женщина заметила, что Дмитрий человек крепкий и сильный, а такие моменты случаются со всеми. Она призвала друзей и поклонников Диброва не волноваться и отметила, что заботится о супруге.

Напомним, неожиданный приступ у телеведущего случился в кинотеатре "Октябрь". Дмитрия Диброва отвезли в Боткинскую больницу. Впоследствии мужчина заявил, что каждый, кому исполнилось 60 лет, "имеет право на обморок".