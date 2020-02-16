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Кристина Асмус и Олег Меньшиков одним рейсом вылетели на Мальдивы

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Кристина Асмус и Олег Меньшиков одним рейсом вылетели на Мальдивы
Асмус и Харламов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса театра и кино Кристина Асмус и актер, художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков одним рейсом вылетели на Мальдивы. Асмус и Меньшиков служат в одном театре.

Актриса и режиссер встретились в московском аэрпорту. Кристина направилась отдыхать с дочкой Настей. Супругу и дочь провожал комик Гарик Харламов. Увидев Меньшикова, муж Асмус нашелся что сказать: "Надеюсь, это случайно".

Меньшиков полелет отдыхать на Мальдивы со своей супругой Анастасией. Их браку уже 15 лет.  Российские знаменитости предпочитают отдых на райских островах, где обычно небольшое количество отдыхающих из России. Но так бывает, что встречаются.

Кристина Асмус уверяет, что не знала о поездке Меньшикова на Мальдивы.  Актриса размещает в Инстаграм пляжные фото.

 
 
 
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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)6 Фев 2020 в 5:56 PST

 
 
 
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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)8 Фев 2020 в 3:11 PST

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