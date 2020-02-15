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У Нино Нинидзе произошла истерика на глазах у ее возлюбленного Максима Виторгана

, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

У Нино Нинидзе произошла истерика на глазах у ее возлюбленного Максима Виторгана
Нино Нинидзе, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

У актрисы Нино Нинидзе случилась истерика на глазах у ее возлюбленного и коллеги Максима Виторгана. Неприятный инцидент произошел во время отдыха пары в Омане, где у них очень насыщенная программа.

Максим и Нино отправились на сафари, однако поездка не задалась. Сначала их машина застряла посреди пустыни, а затем у Нинидзе испортилось настроение. Ее пытались уговорить прокатиться на верблюде, однако выяснилось, что у актрисы паническая боязнь этих животных.

Нино назвала свои приключения "репортажем истерички" и призналась, что, по ее мнению, верблюд хотел ее съесть.

ЕТ

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