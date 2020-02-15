3-летний сын Собчак не узнал маму на откровенной фотографии с двумя

Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками видеороликом, на кадрах которого маленький Платон рассматривает картину с тремя «отчаянными женщинами». На изображении, которое светская львица опубликовала накануне, она предстала топлес с певицей Глюкозой и Яной Расковаловой.
Отмечается, что на снимке девушки прикрывают друг другу руками грудь на берегу океана на Мальдивах. При этом в коротком видео stories в Instagram можно слышать следующий диалог:
«-Тебе нравится?»
- (покачал ребенок утвердительно головой)
- А кто на портрете изображен?
- Посмотри внимательно».
Однако ребенок так и не смог понять, что одна из девушек на снимке его мама.
Ранее сообщалось, что Собчак опубликовала фото в День Святого Валентина, чем вызывала активное обсуждение в Сети.