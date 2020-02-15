3-летний сын Собчак не узнал маму на откровенной фотографии с двумя

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15 февраля 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Ксения Собчак, Instagram

Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками видеороликом, на кадрах которого маленький Платон рассматривает картину с тремя «отчаянными женщинами». На изображении, которое светская львица опубликовала накануне, она предстала топлес с певицей Глюкозой и Яной Расковаловой.

Отмечается, что на снимке девушки прикрывают друг другу руками грудь на берегу океана на Мальдивах. При этом в коротком видео stories в Instagram можно слышать следующий диалог:

«-Тебе нравится?»

- (покачал ребенок утвердительно головой)

- А кто на портрете изображен?

- Посмотри внимательно».

Однако ребенок так и не смог понять, что одна из девушек на снимке его мама.

Ранее сообщалось, что Собчак опубликовала фото в День Святого Валентина, чем вызывала активное обсуждение в Сети.