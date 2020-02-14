В сети обсуждают заметно увеличившиеся губы Любови Успенской

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14 февраля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

певица Любовь Успенская, Anatoly Lomohov/Russian Look

Пользователи сети обсуждают заметно увеличившиеся губы знаменитой певицы Любови Успенской. Изменения черт лица популярной артистки подписчики заметили на серии фотографий, опубликованных накануне.

На снимках лицо Любови снято крупным планом. Она сидит перед зеркалом в черной кружевной блузке с перьями. Образ звезда дополнила массивными серьгами и кольцом, а также довольно ярким макияжем. На фото можно увидеть, что губы Успенской стали значительно пухлее.

Некоторые фолловеры сочли, что певица прибегла к услугам косметолога и увеличила губы при помощи специальных препаратов. Другие полагают, что все дело в макияже и ракурсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)13 Фев 2020 в 11:40 PST