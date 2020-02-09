Адвокат Успенской рассказал об ухудшившемся состоянии певицы

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9 февраля 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Фото: соцсети

Адвокат певицы Любови Успенской Александр Бенхин заявил, что после вышедшей недавно передачи с откровениями её дочери артистка почувствовала сильное недомогание.

«Люба чувствует себя отвратительно. С каждой передачей и выходом в эфир ей становится все хуже и хуже. Это не понты и не притворство», - рассказал мужчина. Он отметил, что после скандальной телепрограммы исполнительница столкнулась с вмешательством в частную жизнь, клеветой и потерей деловой репутации.

Бенхин подчеркнул, что общение между Успенской и её дочерью хорошее. Также он добавил, что, прежде чем выпускать такие передачи, стоит задумываться о последствиях. «Нельзя давать в эфир откровения больного человека. Я видел ее диагноз. У нее есть опекун — это ее мать», - считает адвокат.