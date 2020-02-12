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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии

, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии
Дженнифер Энистон, фото: globallookpress.com

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения. В это трудно поверить, но артистке исполнился 51 год.

Снимки и интервью со знаменитостью появились на сайте издания, а также на ее страничке в Instagram. На обложке Дженнифер позирует в кожаной куртке на голое тело и черных трусиках с завышенной талией.

На всех фото звезда демонстрирует идеальную фигуру. Сама Джен написала, что, оказывается, 51 год - это весело. "Энистон в хорошей физической форме и в свои 51 выглядит шикарно", - отметили фолловеры.

Ранее АН сообщали, что недавно звезда сериала "Друзья" окончательно запутала своих поклонников. На днях она поужинала в ресторане со своим бывшим возлюбленным, однако это был не ее экс-супруг Брэд Питт.

 
 
 
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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)11 Фев 2020 в 1:11 PST

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