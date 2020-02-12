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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Собчак ответила на критику своей новой программы "Док-Ток"

, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ura.ru

Собчак ответила на критику своей новой программы
Ксения Собчак, фото: Instagram

Телеведущая Ксения Собчак ответила критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток", первый выпуск которого получился скандальным: повесткой было выбрано громкое дело сестер Хачатурян.

Зрителям показали видеореконструкцию того, как убитый Михаил Хачатурян насиловал свою супругу и ссорился с сыном Сергеем, стреляя из пистолета. В Сети посчитали, что новое шоу Собчак - это "очередное дно для быдла".

"Судя по откликам, это реакция тех, кто давно не смотрит телевизор и поэтому не видит, что это формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с "документалкой", - заявила Собчак в комментарии порталу URA.ru.

Отметим, что передача с таким же названием, только на латинице, выходит на RTVI. Там тоже обсуждают социальную тематику. В настоящий момент RTVI уже направил Первому каналу письмо с претензиями и теперь ждет ответа.

"Наше шоу происходит без травматизации зрителя. Я считаю, что шоу Первого канала травмирует психику зрителей. Это вопрос ответственности менеджмента канала и его ведущих", - заявил продюсер Doc Talk на RTVI Никита Тихонов-Pay.

Ранее АН сообщали, что новый ролик, опубликованный Ксенией Собчак, становится хитом Сети. Видео сама Собчак выложила в Инстаграм. Телеведущая запечатлена естественной, без прикрас, без макияжа и без укладки.

АС

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