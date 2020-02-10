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10 февраля 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Kсения Собчак, фото: Кomsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Новый ролик, опубликованный Ксенией Собчак в Инстаграм, становится хитом сети. Видео выложила сама Собчак. Телеведущая запечатлена естественной, без прикрас, без макияжа и без укладки.

Ксения умеет пошутить над своей внешностью. Так и говорит, что без укладки и косметики она страшная. "Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию»", - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)9 Фев 2020 в 7:29 PST

Видеоролик просмотрели около двух миллионов пользователей сети, среди них бывший муж Ксении актер Максим Виторган. "Но не забыла сделать губки «уточкой»", — написал комментарий Виторган.

Собчак и Виторган развелись после шести лет семейной жизни. Ксения влюбилась в режиссера Константина Богомолова и не стала обманывать Максима. Собчак и Богомолов уже поженились.

Фолловеры думают, что Виторган продолжает любить бывшую супругу. "Таких женщин не бросают, не забывают и всегда ревнуют", "Пишешь, значит помнишь и любишь... там где-то в глубине души, безвылазно", — считают подписчики.