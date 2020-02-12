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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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82-летняя Джейн Фонда перестала бороться с сединой и помолодела

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

82-летняя Джейн Фонда перестала бороться с сединой и помолодела
актриса Джейн Фонда, Faye Sadou/AdMedia

Всемирно известная 82-летняя актриса и общественный активист Джейн Фонда приняла решение перестать бороться с сединой. Звезда не захотела больше скрывать поседевшие пряди и резко помолодела.

Фонда не стала менять свой естественный – седой – цвет волос, а наоборот при помощи особой краски сделала на этом акцент. Теперь Джейн носит стильную короткую стрижку пепельно-серебристого цвета. Удивительно, но смена имиджа кардинально преобразила внешность актрисы – теперь она выглядит на 20 лет моложе.

Поклонники сделали Фонде множество комплиментов и сравнили ее со Снежной королевой из сказки.

 

 
 
 
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Публикация от Jane Fonda (@janefonda)9 Фев 2020 в 9:20 PST

ЕТ

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