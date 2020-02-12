82-летняя Джейн Фонда перестала бороться с сединой и помолодела

Всемирно известная 82-летняя актриса и общественный активист Джейн Фонда приняла решение перестать бороться с сединой. Звезда не захотела больше скрывать поседевшие пряди и резко помолодела.
Фонда не стала менять свой естественный – седой – цвет волос, а наоборот при помощи особой краски сделала на этом акцент. Теперь Джейн носит стильную короткую стрижку пепельно-серебристого цвета. Удивительно, но смена имиджа кардинально преобразила внешность актрисы – теперь она выглядит на 20 лет моложе.
Поклонники сделали Фонде множество комплиментов и сравнили ее со Снежной королевой из сказки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram