Александр Невский назвал победителя премии «Оскар 2020» забавным студенческим фильмом

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10 февраля 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Инстаграм Александра Невского

Российский актер и культурист Александр Невский высказался по поводу победы на премии «Оскар» южнокорейского фильма «Паразиты».

«Что касается триумфа «Паразитов» в номинации «лучший фильм», то при всём уважении к этой талантливой картине, даже ее сравнение с шедеврами Мендеса, Тарантино и Скорсезе неуместно, так как рядом с «1917», «Однажды... в Голливуде» и «Ирландцем» она смотрится забавным студенческим фильмом. Но это - мое личное мнение», – написал Невский в своем Инстаграм.

Он также отметил, что предсказал победы Брэда Питта, Лауры Дёрн, Хоакина Феникса, Рене Зеллвегер и фильма «Паразиты» (в номинации «лучший международный фильм») ещё несколько дней назад.