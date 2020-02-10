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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Оскар -2020»: как в мире отнеслись к триумфу «Паразитов»

, 19:56 [ «Аргументы Недели», ]

Оскар -2020»: как в мире отнеслись к триумфу «Паразитов»
фрагмент, к фильму "паразиты" ,фото соцсетей

Южнокорейский фильм «Паразиты» вошёл в историю, став первым фильмом на иностранном языке, получившим высшую награду «Оскара Казалось, что это невозможно, но американцы всё-таки признали превосходство зарубежного кинематографа в этом году. 

А ведь конкуренцию «Паразитам» составили такие сильнейшие картины, как «Джокер», «Однажды в Голливуде», «Ирландец» и другие. Как на такое историческое событие отреагировала иностранная пресса узнали «Аргументы Недели»

Протесты #OscarsSoWhite в 2015 и 2016 годах вынудили Голливуд пересмотреть свое системное вытеснение меньшинств. Столкнувшись с волной возмущений из-за того, что Академия не смогла выдвинуть ни одного цветного актера на премию «Оскар» два года подряд, организаторы пообещали удвоить число представителей меньшинств к 2020 году. «В результате Академия резко расширила свой иностранный контингент, что необходимо, потому что Голливуд остается в подавляющем большинстве белым и мужским. В прошлом году Академия пригласила 842 профессионала киноиндустрии стать её членами, причем приглашенные были родом из 59 стран», – привели статистику в итоговом материале после премии New York Times. Даже американские СМИ не отрицают, что дискриминация на премии не миф, а вполне реальный факт, поэтому победа южнокорейской картины в главной номинации – революционное событие.

 

BBC отметили, что 2020 год «будет известен не только как один из тех редких и не неслыханных лет, когда Оскар за лучшую картину присуждался действительно самой лучшей картине, но и как год, когда Академия признала, что фильмы с субтитрами по сути не уступают фильмам без них. Кинокритики и поклонники объединились в праздновании в социальных сетях, и настроение в театре Dolby было столь же ликующим. Мягко говоря, прошлогодняя победа в номинации «Зеленой книги» не вызвала такой же реакции», – отметили журналисты.

 

Почти во всех материалах, посвященных победе фильма Пон Чжун Хо, акцент сделан не столько на самой картине, сколько на столь долгожданном проявлении равенства. «Победа «Паразитов» дает надежду на то, что церемония вручения «Оскара» станет более всеохватывающей, к чему многочисленные критики Голливуда призывают уже давно. В своей речи на одной из церемоний вручения наград Пон обратил внимание на то, что Академия кинематографических искусств и наук изменила название одной из категорий с «Фильма на иностранном языке» на «Иностранный художественный фильм». Режиссер тогда заявил: «Я аплодирую и поддерживаю то направление, символом которого стали эти перемены», – отметили The Wall Street Journal. Мог ли тогда Пон предположить, что отправится домой не просто с «Оскаром», а с самой главной статуэткой этого вечера. Едва ли, ведь во время речи он признался, что получив награду в номинации «Лучший международный фильм» подумал, что на этом все и расслабился.

 

Оказалось, однако, что сборы у фильма в США были хоть и высокими, но не совсем заоблачными. А это значит, что американцы поначалу большого внимания картине не уделили. Теперь, конечно, ситуация изменится. «В то время как южнокорейский фильм был безусловным фаворитом, он собрал только 35 миллионов долларов в прокате в Соединенных Штатах. Это прекрасно для международного фильма, но это также означает, что многие американцы еще не видели его. Не расстраивайтесь, если вы проснулись с новостями о победе «Паразитов» и поняли, что мало знаете о фильме. Мы рекомендуем посмотреть его немедленно», – советуют читателям TheWashington Post.

 

«Всё больше членов Академии, вероятно, готовы смотреть неанглоязычные фильмы в 2020 году, чем когда-либо прежде…Отчасти потому, что новые члены жюри, хотя и были сосредоточены на привлечении большего числа женщин и цветных людей, также привлекли массу людей, базирующихся за пределами Америки, которые привыкли смотреть фильмы с субтитрами», – отметил The Hollywood Reporter.

 

Многие признаются, что в остальном премия прошла довольно посредственно, а некоторые фильмы незаслуженно обделили статуэткой. Такого мнения, например, придерживается колумнист The Guardian Питер Брэдшоу: «Признаюсь, что на чисто субъективном уровне я болел за «Ирландца» Мартина Скорсезе, который, к сожалению, ушел домой ни с чем. Мне также показалось странным, что жюри премии вело себя так, как будто «Паразит» был единственным фильмом на иностранном языке, достойным похвалы, не обращая внимания на такие фильмы, как «Так долго, мой сын» Вана Сяошуай и «Дылда» Кантемира Балагова» – отметил Брэдшоу.

 

 

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