Тина Канделаки достойно ответила раскритиковавшей ее внешность Ксении Собчак

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10 февраля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Тина Канделаки, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Тина Канделаки достойно ответила своей коллеге Ксении Собчак, которая в минувшую пятницу в эфире Первого канала подвергла критике фигуру своей бывшей подруги и матери двоих взрослых детей.

Собчак заявила, что ей не нравится внешний вид Канделаки и отметила, что не обратила бы внимание на Тину, если бы была мужчиной.

Телеведущая в свою очередь призналась, что ей льстит, что "большой политический лидер, бывший кандидат на пост президента России, видеоблогер, красавица, умница" обсуждает ее – скромную девочку из Тбилиси. "Приятно, скрывать не буду!" – заметила Канделаки.