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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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«Выглядит так себе», Ксения Собчак в гостях у Урганта раскритиковала фигуру Тины Канделаки

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

«Выглядит так себе», Ксения Собчак в гостях у Урганта раскритиковала фигуру Тины Канделаки
Фото: cоцсети

Собчак в эфире у Ивана Урганта довольно нелестно высказалась о фигуре Тины Канделаки. Отвечая на вопрос, чтобы она выбрала - сменить пол и жениться на Тине Канделаки или стать крестницей президента Монголии, Ксения предпочла стать родственницей Халтмаагийна Баттулга.

«Канделаки сколько в спортзале не занимается, все равно выглядит так себе. Я лучше выберу Монголию», - в своем стиле ответила экс-кандидат в президенты. На что Ургант заметил, что вот оно истинное лицо Ксении Собчак, которая не упускает случая уколоть успешную представительницу прекрасного пола.

Теперь пользователи Сети ждут ответной реплики от телебрюнетки, чтобы понаблюдать за баталией двух дам полусвета.

БИ

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