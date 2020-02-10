В сети восхищаются точными предсказаниями Ренаты Литвиновой о победителях

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10 февраля 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Рената Литвинова, Genrietta Peryan/Global Look Press

Пользователи сети в понедельник удивляются проницательности актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которая с невероятной точностью предсказала победителей престижной кинопремии "Оскар" в этом году.

Рената "угадала", что заветная статуэтка достанется Хоакину Фениксу, Рене Зеллвегер, Брэду Питту и Лоре Дерн. Кроме того, актриса была уверена, что "Оскар" за лучший сценарий получит картина "Паразиты". "Промахнулась" Литвинова лишь с тем, что фильм "1917" режиссера Сэма Мэндеса не стал, вопреки ее ожиданиям, картиной года. Эта награда тоже досталась "Паразитам".

Многие отмечают, что артистка "угадала" победителей потому, что является большим специалистом в сфере кино и настоящим профессионалом.