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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В сети восхищаются точными предсказаниями Ренаты Литвиновой о победителях "Оскара"

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

В сети восхищаются точными предсказаниями Ренаты Литвиновой о победителях
Рената Литвинова, Genrietta Peryan/Global Look Press

Пользователи сети в понедельник удивляются проницательности актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которая с невероятной точностью предсказала победителей престижной кинопремии "Оскар" в этом году.

Рената "угадала", что заветная статуэтка достанется Хоакину Фениксу, Рене Зеллвегер, Брэду Питту и Лоре Дерн. Кроме того, актриса была уверена, что "Оскар" за лучший сценарий получит картина "Паразиты". "Промахнулась" Литвинова лишь с тем, что фильм "1917" режиссера Сэма Мэндеса не стал, вопреки ее ожиданиям, картиной года. Эта награда тоже досталась "Паразитам".

Многие отмечают, что артистка "угадала" победителей потому, что является большим специалистом в сфере кино и настоящим профессионалом.

ЕТ

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