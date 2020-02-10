Актер сериала

//Шоу-бизнес 13+

10 февраля 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram korobko001

Актер Илья Коробко, известный широкой общественности благодаря яркой роли Михаила Пономарева в сериале «Молодежка», впервые стал отцом. У мужчины родилась дочка, о чем счастливый отец сообщил в своем Instagram.

«…мы стали самые счастливые на свете! Спасибо небо, спасибо, любимая!», - написал он.

Также Коробко рассказал фолловерам о росте и весе новорожденной девочки – 3 килограмма, 49 сантиметров. О возлюбленной Ильи ничего неизвестно, актер тщательно скрывает личную жизнь.

Подписчики щедро одарили любимого артиста в комментариях теплыми поздравлениями и пожеланиями.