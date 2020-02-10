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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Актер сериала "Молодежка" впервые стал папой

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

Актер сериала
Фото из соцсетей, Instagram korobko001

Актер Илья Коробко, известный широкой общественности благодаря яркой роли Михаила Пономарева в сериале «Молодежка», впервые стал отцом. У мужчины родилась дочка, о чем счастливый отец сообщил в своем Instagram.

«…мы стали самые счастливые на свете! Спасибо небо, спасибо, любимая!», - написал он.

Также Коробко рассказал фолловерам о росте и весе новорожденной девочки – 3 килограмма, 49 сантиметров.  О возлюбленной Ильи ничего неизвестно, актер тщательно скрывает личную жизнь.

Подписчики щедро одарили любимого артиста в комментариях теплыми поздравлениями и пожеланиями.

 

 
 
 
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Вчера мы стали самые счастливые на свете! Спасибо небо????????спасибо, любимая????❤️????????

Публикация от Илья Коробко (@korobko001) 9 Фев 2020 в 2:30 PST

ЕЧ

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