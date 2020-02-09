Кравченко рассказал, почему бросил беременную жену

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9 февраля 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Фото: соцсети

Российский актёр Алексей Кравченко объяснил, почему ушёл от первой супруги, когда она была беременна вторым ребёнком. Артист прожил в браке с женой Алисой 15 лет.

«Я потерял контакт с женой. Была постоянная ревность, хотя я был честен с ней. Когда это все, как снежный ком на тебя накатывает, ты понимаешь — я больше не могу. Я думал, что второй ребенок расставит все на круги своя, но оказалось, что дети не могут спасти ситуацию», - признался артист.

Кравченко отметил, что первый брак был очень ранним – через месяц после окончания службы в армии молодые люди узаконили свои отношения. Артист рассказал, что в то время считал, будто готов нести такую ответственность.