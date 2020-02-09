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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Бывшая "Татушка" Юлия Волкова перенесла новую операцию

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая
Юлия Волкова, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Бывшая солистка группы "Тату" ( t.A.T.u ) Юлия Волкова перенесла новую операцию. Артистка восстановила голосовые связки в одной из американских клиник. "Все прошло удачно", - сообщила экс-"Татушка" своим поклонникам.

Юлия Волкова перенесла не первую операцию. Несколько лет назад у девушки был диагностирован рак щитовидной железы, и ее голосовые связки были задеты во время операции по удалению опухоли.  Точнее, Юлия потеряла голос из-за того, что был задет голосовой нерв.

В 2016 году Волкова рассказала, почему ей пришлось приостановить успешно развивающуюся карьеру. После она операции она вообще не могла говорить, только шептала.  Юлия тогда посвящала все свое время детям. Дочери Волковой Виктории - 15 лет, сын Самира - школьник.

Судя по новому посту Юли Волковой в Инстаграм, она в США не только лечилась, но и училась, занималась с вокалисткой, которая делилась опытом, как работать с голосом.

Группа t.A.T.u с солистками Леной Катиной и Юлией Волковой заняла третье место на Евровидении-2003. 20 февраля Волковой исполнится 35 лет.

 
 
 
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