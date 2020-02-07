Михаил Муромов заявил, что Алла Пугачева испортила его карьеру

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7 февраля 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Михаил Муромов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Михаил Муромов в беседе с журналистами заявил, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева испортила его карьеру. По словам музыканта, артистка была заинтересована в его неудачах.

Муромов уточнил, что у них с Пугачевой всегда были сложные отношения, но в какой-то момент она якобы начала буквально вставлять ему палки в колеса. По утверждению Михаила Владимировича, Алла Борисовна даже платила, чтобы его не показывали по телевизору. "Ей не нужны были звезды", — заявил певец в разговоре с "Собеседником".

Артист убежден, что Пугачева всегда помогала исключительно тем, кто нравился ей лично.