Михаил Муромов заявил, что Алла Пугачева испортила его карьеру

Певец Михаил Муромов в беседе с журналистами заявил, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева испортила его карьеру. По словам музыканта, артистка была заинтересована в его неудачах.
Муромов уточнил, что у них с Пугачевой всегда были сложные отношения, но в какой-то момент она якобы начала буквально вставлять ему палки в колеса. По утверждению Михаила Владимировича, Алла Борисовна даже платила, чтобы его не показывали по телевизору. "Ей не нужны были звезды", — заявил певец в разговоре с "Собеседником".
Артист убежден, что Пугачева всегда помогала исключительно тем, кто нравился ей лично.