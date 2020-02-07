Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Михаил Муромов заявил, что Алла Пугачева испортила его карьеру

, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Михаил Муромов заявил, что Алла Пугачева испортила его карьеру
Михаил Муромов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Михаил Муромов в беседе с журналистами заявил, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева испортила его карьеру. По словам музыканта, артистка была заинтересована в его неудачах.

Муромов уточнил, что у них с Пугачевой всегда были сложные отношения, но в какой-то момент она якобы начала буквально вставлять ему палки в колеса. По утверждению Михаила Владимировича, Алла Борисовна даже платила, чтобы его не показывали по телевизору. "Ей не нужны были звезды", — заявил певец в разговоре с "Собеседником".

Артист убежден, что Пугачева всегда помогала исключительно тем, кто нравился ей лично.

ЕТ

//картина дня

Происшествия

В Госдуме подтвердили, что депутат Хайруллин погиб в ходе жесткой посадки вертолета

В Госдуме подтвердили, что депутат Хайруллин погиб в ходе жесткой посадки вертолета

Глава комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин сделал в пятницу важное заявление. Политик подтвердил, что депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане.

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский коронавирус 2019-nCoV может убивать исключительно представителей монголоидной расы.

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан