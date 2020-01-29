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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Пластический хирург предположила, как могла без операции изменить внешность Алла Пугачева

, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Пластический хирург предположила, как могла без операции изменить внешность Алла Пугачева
Алла Пугачева, фото из Инстаграм

Поклонники Аллы Пугачёвой не перестают удивлять, как молодо Примадонна выглядит в свои 70 лет, как день ото дня хорошеет и свежеет её лицо. Фото Аллы с красными губами привело фолловеров в восторг, и они предполагают, когда супруга Максима Галкина успела сделать пластическую операцию.

 
 
 
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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)13 Янв 2020 в 6:22 PST

Пластический хирург Лейла Еприкян раскрыла, как женщины могут эффективно изменить внешность.
Оказывается, сейчас есть такие бьюти-технологии, которые отлично действуют на форму лица. По словам Еприкян, можно избежать хирургического вмешательства, сделав курс витаминов. Пластический хирург предположила, что Алла Борисовна сделала витаминные процедуры или хороший массаж специально для лица, и морщины разгладились.

 
 
 
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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)26 Янв 2020 в 11:35 PST

Также Лейла Еприкян напомнила об интернет-технологиях. Специальные "фильтры" и "маски" имеются в Instagram. С помощью всех этих функций можно "нарисовать" любое лицо, уменьшить объем талии и стать утонченной красавицей.

 

ИЧ

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