Ида Галич показала трогательные фото с новорожденным сыном и назвала его имя

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7 февраля 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

ножки новорожденного, pixabay.com

Блогер Ида Галич вечером в пятницу, 7 февраля, показала поклонникам первые фотографии с новорожденным сыном. Фанаты пришли в восторг от снимков с малышом и сочли их невероятно трогательными.

На фото можно увидеть ручки мальчика, которого было решено назвать Леоном. Ида также показала снимок, на котором новорожденный, завернутый в пеленку, лежит на ее груди. Кроме того, блогер опубликовала кадры с супругом Аланом Басиевым и своими родителями.

Уточняется, что Леон при рождении весил 3880 кг, а его рост составлял 52 см. Галич уточнила, что в родовом процессе не все пошло по плану, но сейчас все хорошо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА (@galichida)7 Фев 2020 в 5:42 PST