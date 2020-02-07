Ида Галич показала трогательные фото с новорожденным сыном и назвала его имя

Блогер Ида Галич вечером в пятницу, 7 февраля, показала поклонникам первые фотографии с новорожденным сыном. Фанаты пришли в восторг от снимков с малышом и сочли их невероятно трогательными.
На фото можно увидеть ручки мальчика, которого было решено назвать Леоном. Ида также показала снимок, на котором новорожденный, завернутый в пеленку, лежит на ее груди. Кроме того, блогер опубликовала кадры с супругом Аланом Басиевым и своими родителями.
Уточняется, что Леон при рождении весил 3880 кг, а его рост составлял 52 см. Галич уточнила, что в родовом процессе не все пошло по плану, но сейчас все хорошо.
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