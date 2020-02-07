Блогер Ида Галич впервые стала мамой

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7 февраля 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

блогер Ида Галич, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогер Ида Галич, которая стала популярной в социальных сетях благодаря своим юмористическим видеороликам, впервые стала мамой. Об этом сообщил в пятницу, 7 февраля, отец 29-летней знаменитости.

Счастливый дедушка опубликовал на своей страничке в Instagram картинку, на которой написано "Поздравляю с рождением внука". Сама Ида, а также ее супруг Алан Басиев пока не рассказали о пополнении в семье широкой аудитории. Информации о том, как назвали мальчика, не поступало.

Галич ранее сообщила поклонникам, что за время беременности поправилась на 16 килограммов. Она уточнила, что прекрасно себя чувствует, но быстро устает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василий Галич (@vasiliigalich)7 Фев 2020 в 2:54 PST