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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Блогер Ида Галич впервые стала мамой

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Блогер Ида Галич впервые стала мамой
блогер Ида Галич, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогер Ида Галич, которая стала популярной в социальных сетях благодаря своим юмористическим видеороликам, впервые стала мамой. Об этом сообщил в пятницу, 7 февраля, отец 29-летней знаменитости.

Счастливый дедушка опубликовал на своей страничке в Instagram картинку, на которой написано "Поздравляю с рождением внука". Сама Ида, а также ее супруг Алан Басиев пока не рассказали о пополнении в семье широкой аудитории. Информации о том, как назвали мальчика, не поступало.

Галич ранее сообщила поклонникам, что за время беременности поправилась на 16 килограммов. Она уточнила, что прекрасно себя чувствует, но быстро устает.

 

 
 
 
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Публикация от Василий Галич (@vasiliigalich)7 Фев 2020 в 2:54 PST

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