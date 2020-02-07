Виторган рассказал о повышенном женском внимании после развода

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7 февраля 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Максим Виторган, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный российский актер Максим Виторган поделился подробностями своей личной жизни после развода со светской львицей Ксенией Собчак. Сейчас артисту приписывают роман с актрисой Нино Нинидзе, а телеведущая счастлива в браке с режиссёром Константином Богомоловым.

При этом Виторган признался, что никогда не был обделён женским вниманием, а после разрыва с экс-супругой оно только увеличилось. Однако актер требователен к будущей избраннице.

«Интересуюсь только девушками, которые моложе меня. Скажу, что после развода женского внимания ко мне стало больше. К сожалению, а может быть, к счастью, я был избалован всегда женским вниманием. Дефицита никогда в этом не испытывал», - рассказал знаменитость в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

47-летний актер признался, что «хочет пить молодую кровь», чтобы чувствовать себя моложе. По его словам, он стал часто соглашаться на совместную работу режиссерами «в возрасте тридцати лет».

Ранее Виторган показал милые кадры со своим сыном Платоном.