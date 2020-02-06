Звезды увлеклись созданием парфюма с запахом того, что у них между ног

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6 февраля 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

Гвинет Пэлтроу — девушка оригинальная. Недавно актриса выпустила и уже продает ароматические свечи с запахом собственных интимных органов. Эту идею подхватили другие знаменитости.

На свечах, созданных Гвинет, так и написано: «Пахнет, как моя вагина». Причем, стоит подобный подарочек недешево — в переводе на рубли около пяти тысяч. Несмотря на это, понюхать женские прелести захотелось многим — первую партию раскупили всего за пару часов. Товаром заинтересовался даже Элтон Джон.

Теперь и американская певица Эрика Баду задумалась о выпуске духов с ароматом самого сокровенного. Разрабатывая парфюм, она разрезает свои ношеные трусики, а затем сжигает их. Полученный пепел войдет в формулу духов. И нет, это не шутка! Таким необычным образом, по словам Эрики, она хочет поделиться с остальными своей суперспособностью.