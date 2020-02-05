Рената Литвинова восхитила поклонников умением

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова в очередной раз удивила и восхитила поклонников. Артистка продемонстрировала свое умение "сочетать несочетаемое" – красный и зеленый цвета.
Литвинова опубликовала видеозапись, на которой она позирует у зеркала в очень яркой блузке оттенка молодой травы. Актриса дополнила образ зелеными тенями для век и ярко-красной помадой. Казалось бы, зеленый и алый цвета не могут смотреться вместе органично, однако Рената доказала, что это не так.
Подписчики назвали артистку "настоящей красавицей" и заметили, что на ней даже самые смелые сочетания выглядят удивительно стильно.
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