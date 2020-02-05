Рената Литвинова восхитила поклонников умением

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5 февраля 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Рената Литвинова, Manuel Romano/ZUMAPRESS.com

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова в очередной раз удивила и восхитила поклонников. Артистка продемонстрировала свое умение "сочетать несочетаемое" – красный и зеленый цвета.

Литвинова опубликовала видеозапись, на которой она позирует у зеркала в очень яркой блузке оттенка молодой травы. Актриса дополнила образ зелеными тенями для век и ярко-красной помадой. Казалось бы, зеленый и алый цвета не могут смотреться вместе органично, однако Рената доказала, что это не так.

Подписчики назвали артистку "настоящей красавицей" и заметили, что на ней даже самые смелые сочетания выглядят удивительно стильно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)5 Фев 2020 в 10:49 PST