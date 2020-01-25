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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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53-летняя Рената Литвинова произвела фурор фигурой в ретро-купальнике

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

53-летняя Рената Литвинова произвела фурор фигурой в ретро-купальнике
актриса Рената Литвинова, Anatoly Lomohov/Russian Look

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова, которая недавно отметила 53-летие, произвела фурор в сети, опубликовав фотографию в ретро-купальнике. Поклонники обратили внимание на ее фигуру.

На снимке Литвинова позирует на балконе своей парижской квартиры в черном бикини с завышенной линией талии, алых туфлях на шпильке и черном берете. Образ актриса дополнила массивным жемчужным колье, крупными браслетами и кольцами, темными очками, а также своей фирменной красной помадой.

Рената призналась, что любит "предельно закрытые купальники" и загорает только в тени. Поклонники сделали артистке множество комплиментов и отметили, что ее фигуре позавидуют многие девушки.

 

 
 
 
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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)24 Янв 2020 в 4:18 PST

ЕТ

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